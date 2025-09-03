Donnarumma: “Il City è la società più forte al mondo, Guardiola mi ha voluto fortemente”

“Non vedevo l’ora di andare al City, Guardiola mi ha voluto fortemente e questo mi ha lusingato“. Così Gianluigi Donnarumma ha commentato il suo approdo al Manchester City al termine di un’estate complicata per lui, dopo essere stato messo fuori rosa dal Psg. Appena tre mesi fa il numero uno italiano ha vinto la Champions League con i francesi.

“Essere voluto così dalla società più forte al mondo non può che renderti orgoglioso – ha detto Donnarumma dal ritiro di Coverciano -. Sono molto emozionato e contento”.

Il prossimo incontro è Italia – Estonia: “Bisogna partire subito forte venerdì, far capire chi siamo. Il mister sta preparando la partita nel migliore dei modi, ci sta dando una sua impronta e sono contento che il mister sia qui. So cosa può dare a questa Nazionale. Sicuramente sarà una gara complicata e bisogna prepararla bene, essere concentrati”.



