Coppa Italia, Udinese - Palermo: scelti data e orario della partita. Sarà visibile in chiaro ​​

La Lega Serie A ha comunicato il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, rendendo noti date e orari di tutti i match, oltre che il palinsesto Tv. Udinese – Palermo si giocherà martedì 23 settembre alle 18:30, la partita sarà visibile in diretta tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

“Ai sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa, contro l’Udinese, giocheremo martedì 23 settembre alle 18:30. Il match sarà trasmesso in diretta su Italia 1”.

Il Palermo ha avuto accesso ai sedicesimi riuscendo a battere la Cremonese ai calci di rigore (i lombardi hanno poi vinto le prime due di Serie A). La vincente tra i rosa e l’Udinese affronterà la Juventus agli ottavi di finale.





IL PROGRAMMA

23/09/2025 Martedì 17.00 Cagliari-Frosinone Canale 20

23/09/2025 Martedì 18.30 Udinese-Palermo Italia 1

23/09/2025 Martedì 21.00 Milan-Lecce Italia 1

24/09/2025 Mercoledì 17.00 Parma-Spezia Canale 20

24/09/2025 Mercoledì 18.30 Verona-Venezia Italia 1

24/09/2025 Mercoledì 21.00 Como-Sassuolo Italia 1

25/09/2025 Giovedì 18.30 Genoa-Empoli Italia 1

25/09/2025 Giovedì 21.00 Torino-Pisa Italia 1

