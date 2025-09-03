Serie A: date, orari, anticipi e posticipi dalla 4a alla 12a giornata
La Lega Serie A comunica date, orari, anticipi e posticipi delle partite dalla 4a alla 12a giornata di campionato.
Il programma
4a GIORNATA
19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari
20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa
20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus
20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan
21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma
21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma
21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta
21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como
21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo
22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa
5a GIORNATA
27/09/2025 Sabato 15.00 Como-Cremonese
27/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta
27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter
28/09/2025 Domenica 12.30 Sassuolo-Udinese
28/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Fiorentina
28/09/2025 Domenica 15.00 Roma-Verona
28/09/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna
28/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Napoli
29/09/2025 Lunedì 18.30 Parma-Torino
29/09/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Lazio
6a GIORNATA
03/10/2025 Venerdì 20.45 Verona-Sassuolo
04/10/2025 Sabato 15.00 Lazio-Torino
04/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Lecce
04/10/2025 Sabato 18.00 Inter-Cremonese
04/10/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Como
05/10/2025 Domenica 12.30 Udinese-Cagliari
05/10/2025 Domenica 15.00 Bologna-Pisa
05/10/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Roma
05/10/2025 Domenica 18.00 Napoli-Genoa
05/10/2025 Domenica 20.45 Juventus-Milan
7a GIORNATA
18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo
18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona
18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli
18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter
19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus
19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna
19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma
19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio
19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina
20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese
8a GIORNATA
24/10/2025 Venerdì 20.45 Milan-Pisa
25/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Como
25/10/2025 Sabato 15.00 Udinese-Lecce
25/10/2025 Sabato 18.00 Napoli-Inter
25/10/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Atalanta
26/10/2025 Domenica 12.30 Torino-Genoa
26/10/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Roma
26/10/2025 Domenica 15.00 Verona-Cagliari
26/10/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Bologna
26/10/2025 Domenica 20.45 Lazio-Juventus
9a GIORNATA
28/10/2025 Martedì 18.30 Lecce-Napoli
28/10/2025 Martedì 20.45 Atalanta-Milan
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Como-Verona
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Juventus-Udinese
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Roma-Parma
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Bologna-Torino
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Genoa-Cremonese
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Inter-Fiorentina
30/10/2025 Giovedì 18.30 Cagliari-Sassuolo
30/10/2025 Giovedì 20.45 Pisa-Lazio
10a GIORNATA
01/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Atalanta
01/11/2025 Sabato 18.00 Napoli-Como
01/11/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Juventus
02/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Inter
02/11/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce
02/11/2025 Domenica 15.00 Torino-Pisa
02/11/2025 Domenica 18.00 Parma-Bologna
02/11/2025 Domenica 20.45 Milan-Roma
03/11/2025 Lunedì 18.30 Sassuolo-Genoa
03/11/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Cagliari
11a GIORNATA
07/11/2025 Venerdì 20.45 Pisa-Cremonese
08/11/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari
08/11/2025 Sabato 15.00 Lecce-Verona
08/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Torino
08/11/2025 Sabato 20.45 Parma-Milan
09/11/2025 Domenica 12.30 Atalanta-Sassuolo
09/11/2025 Domenica 15.00 Bologna-Napoli
09/11/2025 Domenica 15.00 Genoa-Fiorentina
09/11/2025 Domenica 18.00 Roma-Udinese
09/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Lazio
12a GIORNATA
22/11/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Genoa
22/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Bologna
22/11/2025 Sabato 18.00 Fiorentina-Juventus
22/11/2025 Sabato 20.45 Napoli-Atalanta
23/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Parma
23/11/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Roma
23/11/2025 Domenica 18.00 Lazio-Lecce
23/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Milan
24/11/2025 Lunedì 18.30 Torino-Como
24/11/2025 Lunedì 20.45 Sassuolo-Pisa