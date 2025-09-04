Palermo, Inzaghi “aspetta” Palumbo per alzare l’asticella della qualità a centrocampo

Antonio Palumbo è pronto a prendersi il Palermo: il centrocampista è stato acquistato dal club rosanero con l’obiettivo di aumentare il tasso qualitativo della trequarti, compito che nell’ultimo triennio nessuno è riuscito ad assolvere con il dovuto rendimento. La sosta per lui arriva nel momento giusto dopo un inizio di stagione “difficile”.

Palumbo ancora indietro nella condizione fisica

Palumbo è diventato un calciatore del Palermo il 23 luglio: ha cominciato la preparazione atletica in leggero ritardo rispetto ai suoi compagni ma evidentemente è arrivato nel ritiro in Valle d’Aosta piuttosto appesantito. Un rallentamento che è costato caro al fantasista in queste prime due partite, dove ha raccolto appena 33 minuti (ne aveva giocati 27 anche contro la Cremonese in Coppa Italia).

Una scelta non tecnica e Inzaghi ci ha tenuto a ribadirlo in tutte le occasioni: Palumbo sarà un titolare del Palermo, prenderà il posto di trequartista destro al fianco di Brunori e dietro Pohjanpalo. Bisogna solo aspettare che “entri in condizione”, un percorso che è durato già quasi due mesi e che si spera sia completo già a partire dalla trasferta in casa in Trentino contro il Sudtirol dove potrebbe trovare posto nello schieramento titolare qualora riuscisse a garantire almeno un’ora di gioco ai suoi livelli. Tra l’altro, l’ingresso di Palumbo contro il Frosinone è stato ottimo. L’ex Modena si è reso pericoloso in più occasioni, sia da uomo-assist per Pohjanpalo ma anche nel tentativo di segnare un gol olimpico da calcio d’angolo.





Come cambia il Palermo con Palumbo

In questo momento il Palermo fa giocare come trequartisti due calciatori che non nascono per svolgere quel ruolo. A sinistra c’è Brunori, che si sta abituando a interpretare un ruolo non suo con risultati altalenanti; a destra fino a ora c’è stato Gyasi. L’impegno e l’abnegazione del palermitano, che viene considerato un jolly tattico, non sono messi in discussione ma l’impressione è che il ruolo di trequartista – almeno per ora – non è la sua vocazione naturale.

Palumbo fungerà da collante tra centrocampo e attacco: si tratta del primo trequartista puro che il Palermo ha a disposizione dopo parecchio tempo. Suo compito sarà quello di creare superiorità numerica con i suoi dribbling, servire assist a Pohjanpalo (ma anche a Brunori) e ultimo ma non per importanza, fare gol. Si sta infatti parlando del centrocampista più “performante” della scorsa Serie B che ha concluso la stagione con 9 gol e 10 assist. Con lui in campo il Palermo potrebbe tornare allo schema 3-5-2 più volte provato da Inzaghi durante il ritiro.

I tifosi rosanero hanno il loro trequartista

Nel corso delle ultime stagioni molti calciatori si sono alternati in questo delicato ruolo, tutti con scarsi risultati: ci ha provato Filippo Ranocchia, che però non ha mai inciso se non nelle primissime apparizioni in maglia rosanero (quattro gol nelle prime cinque in rosa); ci ha provato Valerio Verre, ormai fuori dal progetto, che a dire il vero aveva anche approcciato il ruolo figurando spesso tra i migliori in campo ma senza dare mai certezze a livello fisico e difensivo, venendo spesso sostituito al 60′ per via di una scarsa condizione atletica.

