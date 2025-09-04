Aiello (ds Avellino): "Marson? L’agente e il Palermo non hanno trovato la quadra" ​​

“Marson? L’agente e il Palermo dovevano trovare la quadra, non si sono trovati da un punto di vista contrattuale”. Lo dice a Tuttomercatoweb Mario Aiello, ds dell’Avellino.

“Leonardo rimane con noi – prosegue sulla trattativa – e siamo contenti di averlo in rosa, sarà un elemento importante per la squadra”.

“Rimpianti di mercato? Non ne ho. Perché bene o male ci siamo mossi abbastanza presto. Abbiamo avuto l’ok da tutti i calciatori che avevamo individuato come prime scelte”.



