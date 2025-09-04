Marino, Amelia e Sabatini al GdS: "Il Palermo può sognare" ​​

Tre ex Palermo si esprimono positivamente sui rosanero tra le pagine del Giornale di Sicilia. Secondo Pasquale Marino il Palermo “è una squadra forte e completa in tutti i reparti. L’unico problema riguarda i portieri: Bardi, che ho avuto a Frosinone ed è un ottimo estremo difensore, si è infortunato, e la società si è fatta trovare subito pronta e nel giro di poco si è sistemato tutto”.

Per Marco Amelia “quest’anno il Palermo ha un indirizzo preciso. Mi sembra abbia preso i giocatori giusti, ciò che mancava. È arrivata gente esperta per la categoria, perfetta per la rosa e capace di integrarsi in una piazza che ti trascina con il grande entusiasmo che c’è in città”.

Infine, il ds Sabatini su Inzaghi. “Io sono arrivato a Salerno, lui era l’allenatore e io ingiustamente, sottolineo ingiustamente, l’ho cacciato. Ma io l’ho fatto perché non volevo andare avanti con scelte che aveva preso qualcun altro. Col senno di poi dico che ho sbagliato a mandarlo via”.



