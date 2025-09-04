CorSport - "Palermo, per il difensore resiste l’idea di Bereszynski" ​​

Per il Corriere dello Sport al Palermo è prevista l’acquisizione di un difensore. In prima linea, in questo contesto, si segnala il polacco Bartosz Bereszynski (33), noto al direttore sportivo Osti per la sua esperienza alla Sampdoria.

Si tratta di un esterno destro versatile, impiegabile sia come braccetto sia come laterale a tutta fascia e che, secondo il Palermo, possiede le caratteristiche idonee a rafforzare una retroguardia che, a seguito della cessione di Magnani, attualmente offre una scelta limitata sotto il profilo numerico.

Tuttavia, è stata definita una “scala delle priorità”: prima di procedere con l’ingaggio del giocatore, i rosanero dovranno necessariamente liberarsi dell’ingaggio oneroso di Valerio Verre (31), centrocampista non più inserito nel progetto tecnico e ancora in attesa di trovare una collocazione adeguata. Una possibile destinazione potrebbe essere la Grecia, considerando che in tale Paese il mercato chiude il 12 settembre.



