Palermo, date e orari delle partite dalla 4a alla 12a giornata ​​

La Lega B ha ufficializzato date e orari delle gare dalla 4a alla 12a giornata. Il calendario propone settimane intense per il Palermo, che affronterà un vero tour de force tra settembre e novembre.

Dopo la sfida del 19 settembre al “Barbera” contro il Bari, anticipata perché la squadra di Inzaghi giocherà in Coppa Italia il 23, i rosanero saranno impegnati a Cesena il 27 settembre per la quinta giornata, prima di tornare in casa il 30 settembre contro il Venezia in un appuntamento infrasettimanale serale.

Il mese di ottobre si aprirà con la trasferta di La Spezia (4 ottobre), a cui seguirà la sfida interna con il Modena del 19 ottobre e il match esterno contro il Catanzaro del 25 ottobre, sempre in orari serali di grande richiamo.





Il finale di ottobre e l’inizio di novembre riserveranno al Palermo tre incontri particolarmente significativi: martedì 28 ottobre i rosanero ospiteranno il Monza, il 1° novembre sarà la volta del confronto casalingo con il Pescara, mentre l’8 novembre la squadra di Inzaghi sarà di scena a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia.

Il programma

4a giornata: venerdì 19 settembre 2025 -> ore 21.00 PALERMO – BARI

5a giornata: sabato 27 settembre 2025 -> ore 15.00 CESENA – PALERMO

6a giornata: martedì 30 settembre 2025 -> ore 20.30 PALERMO – VENEZIA

7a giornata: sabato 4 ottobre 2025 -> ore 17.15 SPEZIA – PALERMO

8a giornata: domenica 19 ottobre 2025 -> ore 15.00 PALERMO – MODENA

9a giornata: sabato 25 ottobre 2025 -> ore 19.30 CATANZARO – PALERMO

10a giornata: martedì 28 ottobre 2025 -> ore 20.30 PALERMO – MONZA

11a giornata: sabato 1° novembre 2025 -> ore 19.30 PALERMO – PESCARA

12a giornata: sabato 8 novembre 2025 -> ore 17.15 JUVE STABIA – PALERMO

QUI il programma completo

