Ursino: "Palermo, Monza e Venezia sono le favorite" ​​

Beppe Ursino, ex dirigente del Crotone, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato del campionato di Serie B, citando il Palermo come favorita per la promozione.

“La mia griglia delle favorite comprende tre squadre: Monza, Palermo e Venezia. Tutte fortissime. Il Monza ha confermato praticamente la stessa squadra che aveva in serie A. Mentre Palermo e Venezia hanno condotto un mercato molto interessante e in più hanno allenatori abituati a vincere”, afferma.

Sul colpo di mercato più interessante, dice: “A me piace un giocatore, che ho visto all’opera diverse volte: Fabio Rispoli. A mio giudizio, prendendolo, il Catanzaro ha messo a segno un grande colpo. Questo è un ragazzo davvero forte, che arriverà sicuramente in Serie A. Sono curioso di vedere alla fine della stagione cosa sarà stato in grado di fare…”.





