Verso Südtirol - Palermo, Castori recupera due calciatori ​​

La sosta porta buone notizie per il Südtirol di Fabrizio Castori. Il tecnico marchigiano ritrova due pedine per il prosieguo della stagione.

Karim Zedadka, esterno reduce da una ricostruzione del legamento crociato, è tornato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe presto riassaporare il campo. Situazione simile per Frederic Veseli: il difensore, fermo da agosto a causa di una lesione muscolare di basso grado, ha completato il percorso di recupero e si candida a rientrare già nei prossimi impegni.

Entrambi i giocatori potrebbero testare le proprie condizioni sabato nell’amichevole contro il Wsg Tirol all’Fcs Center, gara a ingresso libero che fungerà da banco di prova in vista della sfida ufficiale contro il Palermo. Due ritorni che rappresentano una risorsa preziosa per Castori, desideroso di ampliare le rotazioni in un calendario sempre più fitto.





Si ferma Merkaj

Se il rientro di Zedadka e Veseli fa sorridere, l’infermeria del Südtirol si arricchisce di un nome pesante. Silvio Merkaj, uscito malconcio dall’ultima vittoria per 3-1 contro la Sampdoria, ha riportato uno stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio. Certa, però, è la sua assenza nel match di domenica 14 settembre alle 17.15 contro il Palermo.

