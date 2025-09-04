Palermo, l'arbitro Abisso a Torretta: incontro con il club per le novità regolamentari / FOTO ​​

Il Palermo incontra la CAN (Commissione Arbitri Nazionale): Rosario Abisso, arbitro palermitano, è stato invitato al centro sportivo di Torretta dove ha incontrato i calciatori rosa oltre che i dirigenti. Obiettivo dell’incontro parlare delle “novità regolamentari per la nuova stagione.”

“Oggi al Palermo CFA si è svolto un incontro tra la squadra, lo staff tecnico e l’arbitro Rosario Abisso in rappresentanza della CAN. Nel corso del meeting, a cui ha partecipato anche il Direttore Sportivo Osti, sono state analizzate le novità regolamentari per la nuova stagione”.

