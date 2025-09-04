Catania, Grella: “L’anno scorso ne abbiamo passate tante, adesso l’aria è cambiata

Parla Vincenzo Grella. Il vicepresidente del Catania è intervenuto ai microfoni del Comune etneo in occasione della presentazione della rosa che affronterà il campionato di Serie C 2025/26. Nel suo intervento ha fatto il punto della situazione, soffermandosi anche sul rapporto con l’amministrazione comunale.

“L’anno scorso ne abbiamo passate tante, ma nel calcio può accadere – ha detto -. Per questo, sentire il sostegno dell’assessore e del sindaco rappresenta una spinta importante per il club, che vuole andare avanti a testa alta. Non serve uno scienziato per capire quanto possa cambiare l’umore della città nei momenti positivi”.

Grella ha poi sottolineato le prospettive del progetto rossazzurro: “Questa città ha un potenziale enorme, lo ripetiamo da quattro anni. Adesso è arrivato il momento di trasformare quel potenziale in realtà. È stato fatto un grande lavoro di squadra: l’atmosfera in società è cambiata molto. Il Catania avrà successo solo se continueremo a muoverci all’insegna della collaborazione”.





