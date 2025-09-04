Euro 2032, Il Palermo si impegna a partecipare alla gara: lettera mandata alla Figc ​​

Il Comune di Palermo ha mandato alla Figc la lettera di impegno a partecipare alla gara per Euro 2032: il documento è stato controfirmato dal Palermo FC. Un atto formale frutto dell’impegno preso dalle autorità locali negli incontri degli scorsi mesi. La città si candida dunque a essere una delle cinque sedi per l’importante competizione europea per nazionali, se verrà scelta lo si saprà solamente nei prossimi mesi.

Circa un mese fa si è tenuto a Villa Niscemi un incontro al quale hanno partecipato il Palermo FC, l’amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco Lagalla e dal presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, gli assessori al Bilancio e allo Sport, Brigida Alaimo e Alessandro Anello oltre che Michele Uva, rappresentante ufficiale dell’UEFA presso il Comitato organizzatore di Euro 2032, Antonio Talarico e Giovanni Spitaleri che rappresentavano il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

In quell’occasione le istituzioni palermitane calcistiche e amministrative avevano sottolineato l’importanza per la città di fare parte di un evento importante come Euro 2032. Il Sindaco Lagalla aveva parlato di “impegno per presentare il progetto di riqualificazione e ammodernamento dello stadio Renzo Barbera”. Gardini aveva parlato della competizione come una “opportunità imperdibile”.





