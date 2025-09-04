Collegno, squalifica per il portiere 13enne picchiato da un papà: ha innescato la rissa ​​

Il Giudice Sportivo del comitato provinciale si è espresso sull’episodio avvenuto a Collegno al termine di una partita del torneo Under 14 tra Volpiano e Carmagnola, quando il portiere tredicenne del Volpiano è stato aggredito dal padre di un giocatore avversario.

Nella sua decisione, però, il giudice ha individuato nel giovane portiere l’origine della rissa. “Si ritiene di dover comminare una sanzione di considerevole ed esemplare entità. Pertanto si squalifica il suddetto giocatore perché, a fine gara, ha tenuto una condotta violenta e antisportiva, innescando una rissa e colpendo con manate e pugni il fianco e la schiena di un avversario a terra”, si legge nel comunicato.

“Una condotta che ha dato origine a un ulteriore atto di violenza da parte di un soggetto non presente in distinta, entrato arbitrariamente sul terreno di gioco”, prosegue la nota. Il padre autore dell’aggressione, non essendo tesserato, non può essere giudicato dalla giustizia sportiva.





