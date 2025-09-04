Palermo, Acchianata a Monte Pellegrino e visita a Santa Rosalia: "Un legame che non morirà mai" ​​

Il Palermo legato alle tradizioni: una delegazione del club rosanero ha fatto visita a Santa Rosalia con l’Acchianata di inizio settembre. Il vice capitano Segre insieme ai nuovi acquisti Gyasi, Veroli e Giovane sono stati accompagnati da Gaetano Lombardo, direttore marketing e comunicazione del club rosanero.

“I nostri ragazzi all’Acchianata delle Rosalie per ricordarci di un legame che non morirà mai“, scrive il Palermo sui suoi profili social. Il Santuario di Santa Rosalia è stato visitato recentemente anche da una delegazione del Manchester City guidata da Pep Guardiola. Per il club rosanero è invece ormai tradizione andare a Monte Pellegrino.

“Santa Rosalia, nonché la Santuzza, non è solo un simbolo religioso ma è una figura che tiene il legame di una città intera. E’ un motivo d’orgoglio e di grande amore. Questo è il mio quarto anno qua, è nel mio cuore”, ha detto Segre.





