Palermo, Acchianata a Monte Pellegrino e visita a Santa Rosalia: “Un legame che non morirà mai”

Redazione 04/09/2025 22:11

Il Palermo legato alle tradizioni: una delegazione del club rosanero ha fatto visita a Santa Rosalia con l’Acchianata di inizio settembre. Il vice capitano Segre insieme ai nuovi acquisti Gyasi, Veroli e Giovane sono stati accompagnati da Gaetano Lombardo, direttore marketing e comunicazione del club rosanero.

I nostri ragazzi all’Acchianata delle Rosalie per ricordarci di un legame che non morirà mai“, scrive il Palermo sui suoi profili social. Il Santuario di Santa Rosalia è stato visitato recentemente anche da una delegazione del Manchester City guidata da Pep Guardiola. Per il club rosanero è invece ormai tradizione andare a Monte Pellegrino.

“Santa Rosalia, nonché la Santuzza, non è solo un simbolo religioso ma è una figura che tiene il legame di una città intera. E’ un motivo d’orgoglio e di grande amore. Questo è il mio quarto anno qua, è nel mio cuore”, ha detto Segre.


Il post

 

