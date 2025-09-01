Il mercato degli svincolati non chiude l’1 settembre: ecco fino a quando c’è tempo

Il mercato estivo sta per chiudersi, ma resterà aperta la finestra per i calciatori svincolati. I club di Serie B – e non solo – potranno infatti tesserare giocatori senza contratto fino al 22 dicembre.

Rientrano in questa categoria gli atleti che hanno visto scadere il contratto al 30 giugno o che l’hanno risolto consensualmente (o per decisione della giustizia sportiva) entro la fine della sessione estiva.

Per molte squadre si tratta di un’opportunità importante, soprattutto per il Palermo, chiamato a rinforzare la rosa dopo gli infortuni dei portieri Bardi e Gomis e la partenza di Magnani. In cima alla lista degli obiettivi rosanero ci sono proprio un estremo difensore – i nomi caldi sono Sepe, Pissiri e Lamanna – e un difensore di destra, con Bereszynski in pole position.





Non mancano poi profili di spessore tra gli svincolati che potrebbero interessare diversi club di B: su tutti Simone Verdi, reduce dall’esperienza al Como, e Aramu, libero dopo la fine del contratto con il Genoa e già seguito da alcune società. Da tenere d’occhio anche giocatori come Kasami, Soriano, Borini e Simy, che garantirebbero qualità ed esperienza immediata.

