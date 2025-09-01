Trapani, sei gol al Latina. Aronica: “Fatto il pieno di autostima. È cresciuto l’entusiasmo”

Il Trapani conquista la sua prima vittoria in campionato travolgendo il Latina con un netto 6-0. Grazie a questo successo, i granata salgono a quota quattro punti in classifica, riducendo a quattro le lunghezze ancora da recuperare a causa della penalizzazione. Soddisfatto il tecnico Aronica, che ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi.

“Usciamo dal campo soddisfatti, con un pieno di autostima che ci lascia ben sperare. Ci sarà da lavorare nei meccanismi. Un risultato così netto e largo dà grande entusiasmo in vista delle prossime gare, che nascondono sempre insidie. Il piano gara è stato pienamente rispettato”, ha dichiarato.

“Abbiamo costruito una squadra cercando di migliorarla a livello di centimetri e di interdizione – ha continuato -. Ci aspetta un campionato difficile. La società è sempre vigile nel cercare di cogliere occasioni importanti. La rosa è già abbastanza competitiva. Ho grandi risorse disponibili”.





LEGGI ANCHE

IL PALERMO TORNA… SULLA TERRA

CALCIOMERCATO, L’ULTIMO GIORNO LIVE