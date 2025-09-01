Il Palermo torna… sulla terra: ora gli ultimi sforzi sul calciomercato

Un bel bagno di realismo dopo settimane di entusiasmo dilagante. Il pareggio contro il Frosinone riporta il Palermo con i piedi per terra e, forse, era proprio quello che ci voleva per tutto l’ambiente. La Serie B è questa: nessuna squadra, dopo due giornate di campionato, è a punteggio pieno. Un segnale chiaro di quell’equilibrio che da sempre caratterizza i primi mesi della cadetteria. La strada è lunga, i rosanero sembrano aver imboccato quella giusta, ma non sarà certo in discesa.

Il punto conquistato sabato sera può essere un tassello importante nell’economia del campionato. Una di quelle partite che, se non si riesce a vincere, non bisogna perdere. Il Frosinone si è dimostrato squadra organizzata e con qualità, capace di giocare al “Barbera” senza paura. Come già accaduto contro la Reggiana, l’impressione è che il Palermo questa partita l’avrebbe persa un anno fa. Invece è maturato un pareggio che ci può stare, ma che lascia anche qualche rammarico per le occasioni create nella ripresa. Segno evidente di un miglioramento netto rispetto alla scorsa stagione.

Inzaghi spinge, ma serve ancora qualcosa

I rosanero si ritrovano nel gruppone di testa (ben otto squadre) con quattro punti e, dopo la sosta, affronteranno in trasferta il Südtirol, altra compagine che divide il primo posto con il Palermo e che ieri sera ha strapazzato la Sampdoria. Non sarà semplice: le squadre di Castori sono sempre scorbutiche da affrontare, ma una vittoria darebbe ulteriore valore al pari casalingo, che ha lasciato un retrogusto amaro all’ambiente. È proprio per questo che serviva un bagno di realismo: il Palermo non sarà promosso a dicembre e non vincerà tutte le partite.





Anche lo scorso anno Inzaghi, con il Pisa, era partito con quattro punti in due gare. L’allenatore spinge molto, ma è chiaro che non possiede la bacchetta magica. Il Palermo è cresciuto sotto tanti aspetti, soprattutto nella mentalità e nell’atteggiamento, ma manca ancora qualcosa per il salto di qualità definitivo. Dopo un primo tempo sottotono, privo di mordente, è arrivata una ripresa all’arrembaggio: 58% di possesso palla, nove tiri totali (ma solo due nello specchio) e due legni colpiti da Pohjanpalo.

Palumbo il grande assente

L’impressione è che anche contro il Frosinone, il Palermo abbia dimostrato di essere una squadra vera. Ma nell’economia del gioco sta mancando un calciatore troppo importante per le sue caratteristiche: Palumbo. L’ex Modena non è ancora brillante, Inzaghi lo sa e lo sta dosando con attenzione. La speranza è che la sosta possa restituirgli la condizione ideale. Un giocatore come Palumbo è mancato nelle stagioni passate e diventa fondamentale averlo al 100%.

Ora la sosta servirà per oliare i meccanismi, ma prima c’è l’ultimo giorno di calciomercato. Il pari con il Frosinone non condizionerà strategie già pianificate da mesi, ma la dirigenza ha dovuto fronteggiare diverse emergenze e imprevisti estivi. C’è quindi ancora margine per operazioni mirate. Non interventi che stravolgeranno gli equilibri, ma tasselli utili per completare la rosa in vista di una lunga stagione.

Difesa da completare

Il Palermo vorrebbe rinforzare la difesa dopo la partenza di Magnani. Dirigenza e staff tecnico ritengono il reparto già competitivo con Peda, Diakité, Bani, Ceccaroni e Veroli, considerando anche Pierozzi come possibile braccetto. Tuttavia non si vuole lasciare nulla di intentato: l’idea è aggiungere un sesto elemento per completare le coppie.

Il nome più concreto è Bartosz Bereszyński, difensore polacco classe 1992, attualmente svincolato dopo l’esperienza alla Sampdoria. Il d.s. Osti lo conosce bene, avendolo portato in blucerchiato. La sua duttilità farebbe comodo a Inzaghi: può giocare sia da braccetto destro che da esterno a tutta fascia. L’operazione, però, dipenderà anche dalla partenza di Verre.

Il nodo Verre e le ultime ore di mercato

Verre è fuori dal progetto tecnico dall’inizio dell’estate. Diverse società di Serie B hanno sondato il terreno, ma le offerte sono state rispedite al mittente. Il centrocampista ha un ingaggio pesante per la categoria e un contratto fino al 2027. Serve una soluzione, magari sfruttando i mercati ancora aperti: in Qatar fino al 16 settembre, in Turchia e Russia fino al 12, in Arabia Saudita fino all’11.

Bereszyński, essendo svincolato, può invece essere tesserato anche oltre la chiusura. Il Palermo, però, non vorrebbe appesantire ulteriormente un monte ingaggi già cresciuto con le operazioni estive. Non c’è soltanto il difensore nei pensieri per le ultime ore di mercato.

Emergenza portieri e possibili sviluppi

La situazione dei portieri si è complicata dopo l’infortunio di Bardi. Joronen ha risposto bene contro il Frosinone e sarà lui il titolare, ma il club valuta anche un profilo low cost come vice visto che né Gomis né Bardi riusciranno a recuperare prima di sei-sette partite. Si tratta comunque di un tema secondario: non è una priorità, ma una rifinitura per completare un mosaico che appare già ben formato.

