Serie B, ultime ore di mercato: colpo Felici per una big. Catanzaro scatenato

Ultime ore decisive per il calciomercato di Serie B: domani, 1° settembre, alle 20.00 scatterà il gong finale. Molti club sono al lavoro per rinforzare le proprie rose con gli ultimi innesti.

Tra i più attivi c’è il Venezia, vicino a chiudere un colpo in arrivo dalla Serie A: Mattia Felici. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex Palermo approderà in laguna con la formula del prestito e obbligo di riscatto in caso di promozione in A. L’accordo con club e giocatore è già definito, restano soltanto visite mediche e firma.

Non resta a guardare nemmeno il Catanzaro di Aquilani: dopo aver ufficializzato l’arrivo di Di Francesco dal Palermo, i giallorossi piazzano un altro rinforzo in attacco: Luca Pandolfi, che lascia il Cittadella per trasferirsi in Calabria in prestito con obbligo di riscatto.





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA