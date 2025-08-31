Il Pisa rinforza la difesa: presi Albiol e Bonfanti. Calabresi verso la permanenza

Il Pisa piazza il doppio colpo in difesa: a un giorno dal termine del calciomercato il club toscano, neopromosso in Serie A, ha chiuso per l’esperto Raul Albiol e per il giovane Giovanni Bonfanti.

Raul Albiol, ex Real Madrid e Villarreal, ha già giocato in Italia con la maglia del Napoli: arriva dal mercato degli svincolati all’età di 39 anni (40 il 4 settembre). Bonfanti torna al Pisa dopo la stagione passata in cui era stato in Toscana in prestito dall’Atalanta.

Verso la permanenza Arturo Calabresi, accostato anche al Palermo dopo la cessione di Magnani: il difensore ha giocato da subentrato in entrambe le partite giocate dal Pisa in Serie A.





