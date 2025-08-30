Inzaghi: “Sapevo sarebbe stata dura, gli applausi alla fine sono la cosa più bella”

Pippo Inzaghi in conferenza stampa. L’allenatore del Palermo ha commentato il risultato dei rosanero contro il Frosinone: uno 0 – 0 che lascia l’amaro in bocca soprattutto per i due legni colpiti da Pohjanpalo.

“Avevo detto che sarebbe stata dura. Lo sapevo – afferma Inzaghi -. Potevamo fare meglio nel primo tempo, ma gli applausi alla fine sono la cosa più bella. La squadra ha lottato, ha dato tutto quello che aveva. Abbiamo preso pali e traverse e arriviamo alla prossima gara in fiducia”.

Su Mattarella: “Siamo onorati della presenza del Presidente. Spero si sia divertito, avrei voluto regalare a tutti una vittoria ma va dato merito al Frosinone. Nel secondo tempo probabilmente meritavamo il vantaggio era una partita non del tutto nelle nostre corde”.





“Primo tempo complicato ma anche per merito degli avversari – continua il tecnico -. Oggi la squadra ha combattuto e lottato, la gente lo ha capito. Speravo dopo 40 giorni di lavoro che la squadra fosse a questo punto. Adesso non dobbiamo fermarci, la strada è tracciata. A Bolzano spero saremo al completo, ci sono tutti i presupposti per fare bene”.

Sfortuna per i rosanero con Pohjanpalo: “Alcune volte siamo andati nel primo tempo non compatti. Dovevamo essere più bravi. I due pali comunque sono clamorosi, più tante occasioni in area piccola. Potevamo vincerla ma anche perderla: loro sono in forma. Sono molto soddisfatto del percorso intrapreso”.

Inzaghi conclude con uno sguardo al futuro: “Questa è la nostra identità a la settimana della sosta ci permetterà di metter benzina nelle gambe di chi ha giocato meno. In quaranta giorni non posso pensare che il Palermo sia perfetto, ma ho visto tutti lottare su ogni palla. Sono molto contento, ho visto grande voglia e attitudine. A parte il risultato”.

Sul mercato: “Sono molto soddisfatto della rosa, con Giovane è completa, può fare la mezz’ala, il centrocampista e il quinto. Sappiamo adesso dell’uscita di Magnani, vedremo se il club deciderà se prendere un altro difensore o meno, la rosa è comunque molto forte”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH

LE DICHIARAZIONI DI ALVINI

MATTARELLA AL “BARBERA”