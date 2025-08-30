Palermo, anche Sergio Mattarella fra i 32 mila del “Barbera” / FOTO

Presenza illustre allo Stadio Renzo Barbera: in occasione di Palermo – Frosinone è presente nella sua città natale Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana.

Mattarella è arrivato allo stadio con parecchio anticipo, accompagnato dalla sua abituale scorta: la sua presenza è stata “annunciata” dalle immagini dei maxi schermi del Barbera. Una volta inquadrato, è partito un lungo applauso da parte del pubblico presente allo stadio.

Mattarella è stato accolto da Dario Mirri, presidente del Palermo, e da Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo: il Presidente della Repubblica si è goduto la fantastica cornice di pubblico dello stadio Barbera, che per l’occasione ha superato quota 32 mila presenti.





La presenza di Sergio Mattarella è stata salutata anche dalla società con un post sui social. “Un onore avere stasera allo stadio anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, per la prima volta al Barbera per vedere il “suo” Palermo”, recita il messaggio.

