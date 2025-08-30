Palermo – Frosinone, il dato degli spettatori al “Barbera”

Nuovo record spettatori stagionale al “Barbera”, e non era facile superare la prima giornata: sono 32.181 i titoli emessi per Palermo – Frosinone, match valido per la 2a giornata di Serie B. Il dato si divide tra 16.504 abbonamenti e 15.677 biglietti venduti.

Per l’occasione c’è anche un ospite d’eccezione: si tratta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato a Palermo, sua città natale, per vedere giocare la sua squadra del cuore.

30.868 gli spettatori presenti al “Barbera” per l’esordio stagionale del Palermo contro la Reggiana. Un dato straordinario, appena sotto quello registrato nell’amichevole di lusso contro il Manchester City. Col City sono stati emessi 34.665 titoli, un dato che certifica il clima di crescente entusiasmo attorno alla squadra di Inzaghi.





