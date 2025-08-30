Ceccaroni: “C’è un po’ di rammarico, ma un punto può essere utile in Serie B”

Parla Pietro Ceccaroni. Il difensore del Palermo è intervenuto in conferenza stampa per parlare del pareggio maturato in casa contro il Frosinone, risultato finale 0 – 0.

“Sappiamo che la B è molto difficile – afferma Ceccaroni -. Le squadre sono moto competitive, dare continuità sarà molto importante. Il Frosinone ha fatto un’ottima gara ma siamo contenti della prestazioni. Ora ci sarà tempo per lavorare bene”.

“Sapevamo che loro si muovevano molto bene, senza dare punti di riferimento – continua -. Abbiamo fatto non benissimo nel primo tempo, meglio nel secondo. Sapevamo che potevano calare fisicamente. Forse ci è mancato quel guizzo per portarla a casa ma siamo contenti del punto”.





Sulle situazioni della squadra: “Ciò che è successo in settimana a Bardi e Magnani è sicuramente duro. Mandiamo un abbraccio a Magnani, lo aspettiamo perché è un ragazzo eccezionale. Purtroppo nel calcio succede, ci siam fatti trovare pronti nella partita. E a volte non perderla e portare anche un punto, è utile in serie B. Continuiamo così a lavorare e andiamo avanti”

Sulla cornice di pubblico: “Sappiamo che in casa davanti a tutte queste persone la volontà di vincere sia grande e un po’ di rammarico c’è sempre. Però quando non si può vincere l’mportante è non perdere. Il rammarico è aver fatto un buon secondo tempo. Mattarella? Un onore giocare davanti al presidente della Repubblica“.

