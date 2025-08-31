“Calciomercato LIVE” torna lunedì alle 14 sul sito e su Facebook

Nuova puntata di “Calciomercato LIVE“, la trasmissione dedicata al Palermo, condotta da Guido Monastra, con Roberto Parisi. Appuntamento lunedì 1 settembre ma occhio all’orario, perché si andrà in onda alle 14 da “L’Angolo di Porticello”, in via delle Alpi.

Si parlerà della partita pareggiata dal Palermo contro il Frosinone e ovviamente di calciomercato, che chiuderà alle 20. Confermatissimo il tenore leggero e scanzonato del format, a cui potrete contribuire con i vostri commenti (possibilmente ironici) e le domande su tutti i temi che riguardano i rosanero.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Stadionews e sarà visibile anche attraverso il sito, grazie all’articolo che verrà pubblicato in apertura. Non mancheranno gli approfondimenti tattici, le curiosità e tante sorprese, come di consueto.





Vi aspettiamo alle 14 sulla pagina Facebook di Stadionews per tutti gli aggiornamenti sul Palermo.

