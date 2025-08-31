Il Palermo rallenta, arriva una sveglia salutare. Le pagelle ironiche di A&F

Ancora una partita in casa. Ancora un sabato sera. Ancora un record di spettatori. O è davvero scoppiata la rosanero mania oppure è chiaro che nel weekend a Palermo non c’è proprio una minchia da fare. Ma noi siamo tifosi semplici e non ci facciamo troppe domande: ci sediamo e ci godiamo lo spettacolo di un Barbera gremito in ogni ordine di posti, almeno fino alla prima partita domenicale a ora di pranzo o di pomeriggio con pioggia e vento quando torneremo a essere solo i più intimi.

Arriva il Frosinone, c’è odio sportivo, è tutto bellissimo, anche se andrebbe cambiato il microfono allo speaker o spiegargli che deve gridare perché di fatto sembra sussurrare ai cavalli quando dice le formazioni. Il Palermo ha perso per strada l’ennesimo portiere e para Joronen con un vistoso corno rosso dentro le mutande. Manca Magnani a cui vanno i nostri migliori auguri, con la speranza di rivederlo presto felice e sereno in rosanero. Per il resto Pippo è uomo di calcio e quindi rispetta i luoghi comuni e la scaramanzia: squadra che vince non si cambia!

Il Palermo comincia arrembando come sempre, ispirato anche dalla presenza del Presidente della Repubblica che è venuto apposta per valutare Pippo come possibile premier da proporre alla prima crisi di governo. Piano piano, però, il Frosinone si riorganizza e alza la linea pressando un po’ di più. Così il ritmo rosanero cala e gli avversari ci fanno un po’ di paura.





La bilancia comincia a pendere tutta dal lato ciociaro, il Palermo non trova più i tempi giusti per il pressing e la palla non gira come dovrebbe. Gli ospiti hanno una serie di buone occasioni ma per fortuna concludono sempre un po’ a membro di quadrupede. Sul finire del primo tempo, la partita va in equilibrio come una bilancia con i vostri cronitifosi da un lato e due cinghiali selvatici zoppi dall’altro e così si va al riposo sullo zero a zero, sperando in un secondo tempo con qualche guizzo in più in avanti.

Si riprende subito con una punizione per il Frosinone e un lungo controllo Var che non ci fa stare sereni ma che si conclude con un nulla di fatto e insulti all’arbitro, alla tecnologia, ai computer, all’intelligenza artificiale e persino alla locomotiva a vapore per stare più tranquilli.

Purtroppo è il Frosinone che continua a fare la partita e pressa e corre più di noi. Ai rosanero resta qualche contropiede che potrebbe avere miglior sorte ma la partita resta complicata come i compiti a casa di un liceale senza ChatGPT. Nei dintorni del 60’ Pippo comincia con i cambi e Le Douaron prende il posto di Brunori. Poi arriva il momento di Gomes e Palumbo e a fargli posto sono Segre ed Augello. Pippo rimescola tutto come un Martini da servire a James Bond.

Il Frosinone finalmente sembra calare e il Palermo si butta in avanti per cercare la vittoria, ostacolato anche da un arbitraggio da oratorio. Arriva anche una traversa per noi e la partita diventa bellissima. Entrano anche Peda e Corona e diamo il tutto per tutto. Ma il risultato non cambia e arriva un pari che appare comunque il risultato più giusto. Il Frosinone è ben organizzato, corre e gioca bene e dirà la sua fino alla fine e noi ci rifacciamo al mantra inossidabile del nostro amico Marcello, fermo agli anni ’80 ed ai due punti per la vittoria, secondo cui un pareggio muove sempre e comunque la classifica.

Per chi, sulle ali dell’entusiasmo e magari con un po’ di esperienza in meno, aveva sperato in una lunga e trionfale cavalcata arriva una salutare sveglia. Il Palermo ha saputo soffrire e ha provato a vincerla ma la serie B non è un pranzo di gala e noi, che già lo sapevamo e che non siamo soliti frequentare cotanti eventi, stasera abbiamo trovato pane duro per i nostri denti.

Joronen 6,5 – Visto quello che succede recentemente ai portieri del Palermo, temevamo giocasse con le mani in un altro posto invece che dentro i guanti. Invece dimostra subito che le sa usare nel modo corretto. Benvenuto.

Diakité 6,5 – Corre come un disperato e si prodiga in una serie di recuperi divorando metri all’avversario di turno. Certo, a volte si lancia in iniziative improbabili che ne dimostrano la assoluta indisciplina tattica ma la generosità noi l’apprezziamo sempre. Cavallo pazzo.

Bani 5,5 – Meno autoritario rispetto a sette giorni fa anche perché gli attaccanti ciociari sbucano da tutte le parti in velocità mettendolo sotto pressione e frenandolo anche nel gioco in fasce di impostazione. Stressato.

Ceccaroni 6 – Stavolta deve pensare molto più a giocare in fase di copertura che di spinta e tutta la catena di sinistra – come la chiamano quelli bravi – ne soffre maledettamente. Arretrato.

Pierozzi 7 – Ci tiene a mantenere il posto da titolare e sfodera un’altra ottima prestazione risultando tra i migliori in campo. Peccato per quell’assist perfetto che Pohja non sfrutta come avrebbe meritato. Repetita iuvant.

(dal 38′ s.t. Peda) s.v.:

Segre 5 – Il centrocampo rosanero è sempre in inferiorità numerica e lui è costretto a girare a vuoto, rinunciando anche ai suoi proverbiali inserimenti. Minority report.

(dal 24′ s.t. Gomes) 6: 20 minuti a buon ritmo dove prova più volte la giocata offensiva con le sue penetrazioni prenotando, secondo noi, il posto da titolare dopo la sosta. Bentornato.

Ranocchia 5 – Viene soverchiato dagli avversari e in tutta la partita gli riesce un solo passaggio filtrante su cui Pierozzi innesca Pohjanpalo ma senza fortuna. Troppo poco.

Augello 5,5 – Dal suo lato il Frosinone è pericolosissimo e, gioco forza, lui è molto meno incisivo rispetto a sette giorni fa ed anche i suoi numerosi cross ne risentono per precisione e potenza. Passo indietro.

(dal 24′ s.t. Palumbo) 6 – Si vede che il pallone lo sa giocare però non si capisce la ragione per cui non abbia ancora il “minutaggio” sufficiente nelle gambe. Ritardatario.

Gyasi 5 – Non pressa e non aggredisce con il sangue agli occhi come gli avevamo visto fare la settimana scorsa anche perché gli avversari non gli danno punti di riferimento e lo costringono a girare spesso a vuoto. Confuso.

Brunori 5 – Non combina praticamente nulla, però è anche vero che non gli arriva un pallone decente tant’è che in almeno un paio di occasioni lo abbiamo visto tornare ai limiti dell’area per cercare di vedere quantomeno com’era fatta la palla. Disperso.

(dal 19′ s.t. Le Douaron) 6 – Con il suo ingresso il Palermo cerca di allargare il gioco e provare soluzioni offensive differenti e lui, in effetti, si batte bene e si rende anche pericoloso con qualche bella iniziativa. Diversamente attaccante.

Pohjanpalo 6 – Ogni volta che la palla arriva dalle sue parti, gli ospiti triplicano la marcatura e ne sfiancano il fisico possente. È vero che non gioca benissimo, ma alla fine prende un palo e una traversa e noi non lo avremmo sostituito. Inamovibile.

(dal 38′ s.t. Corona) s.v.:

Inzaghi 5,5 – Gli avversari corrono, pressano ed aggrediscono come dannati e, di fatto, “incartano” la partita. Lui prova a sparigliare ma la mossa non gli riesce e qualche sostituzione non ci ha convinto. Work in progress.

