Palermo – Frosinone 0 – 0, le pagelle dei quotidiani
Niente bis in campionato per il Palermo di Inzaghi, ma contro il Frosinone arrivano anche conferme nonostante il pareggio.
I voti
Gazzetta dello Sport: Joronen 6; Diakité 6, Bani 6,5, Ceccaroni 6,5; Pierozzi 6,5 (dal 38’ s.t. Peda s.v.), Segre 6 (dal 24’ s.t. Gomes 6), Ranocchia 6,5, Augello 6 (dal 24’ s.t. Palumbo 6); Gyasi 6, Brunori 5,5 (dal 19’ s.t. Le Douaron 6); Pohjanpalo 7 (dal 38’ s.t. Corona s.v.)
Giornale di Sicilia: Joronen 6; Diakité 6, Bani 6, Ceccaroni 6,5; Pierozzi 6,5 (dal 38’ s.t. Peda s.v.), Segre 5.5 (dal 24’ s.t. Gomes 6), Ranocchia 6,5, Augello 6 (dal 24’ s.t. Palumbo 6); Gyasi 6, Brunori 5 (dal 19’ s.t. Le Douaron 6); Pohjanpalo 6.5 (dal 38’ s.t. Corona s.v.)
Corriere dello Sport: Joronen 6,5; Diakitè 6 Bani 6 Ceccaroni 6; Pierozzi 6 (37′ st Peda sv) Segre 6 (24′ st Gomes 6) Ranocchia 6,5 Augello 6 (24′ st Palumbo 6,5); Brunori 5 (19′ st Le Douaron 6) Gyasi 5,5; Pohjanpalo 6,5 (37′ st Corona sv