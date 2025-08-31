Koutsoupias: “Grande prestazione contro forse la squadra più forte del campionato”
Parla Ilias Koutsoupias. Il calciatore del Frosinone ha parlato ai microfoni del club laziale al termine del match pareggiato 0 – 0 in casa del Palermo.
“Sono molto soddisfatto, soprattutto per i ragazzi che hanno sostituito i titolari: questo dimostra che tutti i giocatori della rosa sono importanti. Lo abbiamo fatto vedere in un campo difficile, contro forse la squadra più forte del campionato. Sicuramente abbiamo avuto delle occasioni, ma portiamo a casa una prestazione positiva e cercheremo di continuare su questa strada”.
“Sì, me lo aspettavo perché ho lavorato tanto per arrivare fin qui, nonostante i momenti difficili e gli infortuni. Adesso, penso solo a stare bene e dare una mano alla squadra. È ancora presto per dare un giudizio definitivo, ma sono molto contento”.
“Credo sia troppo presto. Dobbiamo affrontare partita dopo partita e cercare di scendere in campo sempre ben organizzati. Alla fine faremo i conti. Ci è dispiaciuto che non fossero con noi. Dopo la prima partita allo Stirpe, con un pubblico così caloroso, è stato strano non vederli lì. Abbiamo bisogno di loro sempre, sia in casa che in trasferta”.