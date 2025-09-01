Palermo, tre calciatori convocati dalle rispettive Nazionali

Il Palermo comunica che tre giocatori rosanero sono stati convocati dalle rispettive nazionali in vista degli impegni della sosta: si tratta di Pohjanpalo, Joronen e Diakité.

Pohjanpalo e Joronen vestiranno la maglia della Finlandia, chiamati dal ct per un’amichevole e una gara di qualificazione ai prossimi Mondiali. Diakité, invece, sarà impegnato con il Mali, che affronterà due sfide decisive per la corsa alla Coppa del Mondo 2026.

Il comunicato

Sono tre i calciatori rosanero convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni internazionali programmati nelle prossime settimane: Salim Diakité, Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo.





Questo il riepilogo delle gare.

Diakité:

Mali-Comore (04.09.25, Berkane ) – Qualif. Coppa del Mondo 2026;

Ghana-Mali (08.09.25, Akkra) – Qualif. Coppa del Mondo 2026.

Joronen:

Norvegia-Finlandia (04.09.25, Oslo ) – Gara amichevole;

) – Polonia-Finlandia (07.09.25, Chorzow ) – Qualif. Coppa del Mondo 2026.

Pohjanpalo:

Norvegia-Finlandia (04.09.25, Oslo ) – Gara amichevole;

) – Polonia-Finlandia (07.09.25, Chorzow ) – Qualif. Coppa del Mondo 2026.