GdS – “Palermo, il portiere arriva dagli svincolati”

Fase conclusiva del mercato per il Palermo, senza particolare urgenza nel completare gli ultimi dettagli. Al momento, la certezza riguarda il ruolo del portiere: è previsto l’arrivo di un nuovo estremo difensore, un profilo considerato a basso impatto ma fondamentale per garantire copertura, soprattutto in seguito agli sfortunati infortuni subiti da Gomis e Bardi.

La strategia societaria è chiara: inserire un portiere esperto e immediatamente disponibile che, una volta rientrati i titolari, ricoprirà il ruolo di terza o addirittura quarta scelta, assicurando affidabilità. La decisione di puntare su uno svincolato offre inoltre maggiore flessibilità temporale, poiché non vi è obbligo di concludere l’operazione entro le ore 20 di questa sera, termine ultimo del mercato italiano.

I nomi considerati restano quelli noti; tuttavia, le valutazioni non si limitano ai profili più discussi. Oltre a Lamanna, sono ancora in lista Pisseri, Marcone e Perucchini. Rimane inoltre sullo sfondo la possibile opzione Sepe.



