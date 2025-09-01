Pohjanpalo: “Quattro punti sono un buon inizio, non possiamo vincerle tutte. Sui due legni…”

Joel Pohjanpalo ha parlato ai microfoni ufficiali del Palermo dopo il pareggio contro il Frosinone. L’attaccante finlandese ha commentato la prestazione dei rosanero, soffermandosi anche sugli episodi personali e sulla Nazionale.

“È stata una partita impegnativa – ha commentato -. Il Frosinone ci ha messo in difficoltà soprattuto nel primo tempo. Nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo creato occasioni importanti per vincere, ma la fortuna non è stata dalla nostra parte e non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Quattro punti nelle prime due giornate possiamo considerarlo un buon inizio: ora dobbiamo guardare avanti”.

Il numero 20 ha parlato anche dei due legni colpiti: “Non ricordo l’ultima volta che mi è capitato di colpire un palo e una traversa nella stessa partita, ma fa parte del calcio. Sul primo episodio Pierozzi ha effettuato un grande cross: non era semplice, ma conosco le mie qualità da attaccante e so che in quella situazione avrei potuto segnare”.





Sulla traversa: “Palumbo ha battuto un calcio d’angolo perfetto, il difensore ha fatto un ottimo lavoro e c’era una possibilità su due che la palla entrasse. Stavolta è andata sul legno, speriamo che già dalla prossima partita queste occasioni si trasformino in gol”.

Poi un bilancio sul cammino in campionato: “Avremmo voluto avere 6 punti, ma è importante sapere che non si possono vincere tutte le gare. In questo tipo di partite, in cui crei diverse occasioni senza riuscire a concretizzare, è fondamentale riuscire a portare a casa almeno un punto. Alla fine del campionato ogni punto potrà fare la differenza”.

Pohjanpalo ha voluto infine dedicare un pensiero ai tifosi: “Sono un grande punto di forza. In queste prime due giornate è stato incredibile giocare in un “Barbera” gremito. Spero di rivedere lo stadio così per tutta la stagione: il sostegno dei tifosi sarà fondamentale per raggiungere insieme gli obiettivi prefissati”.

Spazio anche alla Nazionale finlandese: “La prima partita sarà un’amichevole contro la Norvegia e servirà per crescere come squadra e permettere al ct di valutare diversi aspetti. Domenica prossima ci attende una sfida contro la Polonia, che abbiamo già battuto. Sarà una gara importantissima per il nostro obiettivo: raggiungere la qualificazione ai prossimi Mondiali”.

Infine, parole di stima per il compagno e connazionale Joronen: “È un caro amico e un portiere di qualità. Credo che tutti abbiano potuto notarlo. Non era semplice per lui, visto che si è allenato una sola settimana e ha dovuto giocare per l’infortunio di Bardi. È stato tra i migliori in campo e ha dato un grande contributo. Sono molto felice per lui”.