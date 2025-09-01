TMW – “Palermo, idea Marson per la porta”

Il Palermo pensa anche a Leonardo Marson per rinforzare la porta. Dopo l’infortunio di Bardi e quello già noto di Gomis, il direttore sportivo Osti è alla ricerca di un nuovo portiere per fronteggiare l’emergenza tra i pali.

Secondo quanto riportato da TMW, i rosanero stanno lavorando al prestito del classe ’98 dell’Avellino. Per Marson sarebbe un ritorno in Sicilia, avendo già vestito la maglia del Palermo nelle giovanili e nelle stagioni 2016/17 e 2017/18. Il nome di Marson si aggiunge a quelli già noti di Lamanna, Pisseri, Marcone e Perucchini.

Qualora l’operazione andasse in porto, a lasciare spazio sarebbe Francesco Di Bartolo, seguito con interesse dalla Nuova Sondrio, club di Serie D che i rosanero hanno affrontato in una delle amichevoli del ritiro estivo in Valle d’Aosta.





LEGGI ANCHE

IL PALERMO TORNA… SULLA TERRA