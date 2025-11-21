Dal Calcio Sicilia al Novara, la rinascita di Da Graca: “Non dimentico le origini”

Un talento che sembrava smarrito quello di Marco Cosimo Da Graca, attaccante palermitano classe 2002, ora in forza al Novara. Dopo anni complicato, si sta prendendo la rivincita in questa stagione, con già 5 gol all’attivo.

Dopo gli inizi al Calcio Sicilia e successivamente nelle giovanili del Palermo, l’attaccante era stato acquistato dalla Juventus. Aveva esordito tra i professionisti nel 2021 con la maglia dell’Under 23, riuscendo a debuttare anche in Coppa Italia e Champions League con la prima squadra. Dopo quattro anni, con in mezzo una parentesi all’Amorebieta, club di seconda divisione spagnola, approda a titolo definitivo al Novara nella finestra di mercato invernale. Ed è qui che ha trovato la sua dimensione per esplodere definitivamente.

“A Novara mi sono ambientato subito, ho trovato il feeling giusto con la dirigenza e il sostegno dei tifosi, che mi hanno accolto al meglio e sostenuto sempre – dichiara in un’intervista per Tuttosport – . Devo molto a questa piazza. L’allenatore mi ha saputo valorizzare anche da attaccante esterno e sono felice di aver capito che anche in questa posizione posso far gol e dare una mano ai compagni. Siamo da primi quattro posti e lo dimostreremo”.







Il legame con Palermo resta indissolubile. “Il 13 novembre mio figlio Rafael ha compiuto un anno, con la mia compagna Cristina abbiamo già deciso di sposarci nel 2027, ovviamente a Palermo. Io sono del quartiere Capo, mi sento a casa mia, con le persone che mi hanno visto ragazzino e vogliono bene. Lasciai la Sicilia per salire a Torino quando mi prese la Juventus, ma le origini non si dimenticano mai“.

