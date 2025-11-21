Inzaghi: "Mi auguro che la squadra dia una grande risposta. Dobbiamo ripartire" ​​

Parla Pippo Inzaghi. L’allenatore del Palermo è stato intervistato per i canali ufficiali della società e ha presentato la sfida con l’Entella, cruciale per il futuro dei rosanero.

“Ogni partita è importante, dobbiamo tornare a fare quel che siamo capaci di fare. Mi auguro che la squadra dia una grande risposta sul campo. Dobbiamo ripartire, anche perché ci saranno tanti tifosi. Svolta? Il campionato è lungo, serve pensare gara dopo gara. Sono curioso di vedere la reazione, mi fido dei ragazzi“, afferma.

Un commento sulle parole del d.s. Osti: “Sono contento. So quello che la piazza si aspetta da me. Mi auguro che si vedano i frutti in campo. Sappiamo l’importanza di vestire questa maglia, speriamo di ripartire forte. Giocare per il Palermo è il massimo, le motivazioni vengono da sole”.







“Le difficoltà della partita le sappiamo, ma m’interessa poco. Stimo l’Entella e il loro allenatore ma dobbiamo pensare solo a noi stessi. Le partite dipendono dal nostro atteggiamento, non possiamo perder tempo. Non serve guardare la classifica ora, penso alla Cremonese dell’anno scorso. Il campionato è lungo, ci dobbiamo dare una svegliata“, conclude Inzaghi.

