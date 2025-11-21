Entella, Chiappella: "Palermo attrezzato per il salto di categoria. E' forte in area di rigore" ​​

Parla Andrea Chiappella. L’allenatore della Virtus Entella ha parlato ai microfoni del club alla vigilia del match contro il Palermo, valido per la 13a giornata di Serie B.

“Noi come sempre cerchiamo di portare in campo la nostra identità – afferma Chiappella -. Affrontiamo una squadra attrezzata per fare il salto di categoria, quello che mi è piaciuto è che i ragazzi nonostante la sosta non si sono fermati e abbiamo giocato un’amichevole per prepararci al meglio. Affrontiamo il Palermo con grande entusiasmo e con voglia di incidere nella partita”.

“A prescindere dall’avversario bisogna avere rispetto di chi affrontiamo – continua -. Ci concentriamo sulla nostra squadra, nel preparare la gara poi abbiamo pensato alle caratteristiche del Palermo, una squadra forte nell’area di rigore con gli attaccanti e con i centrocampisti. E’ una squadra completa in tutti i reparti, il nostro pensiero è quello di fare le cose nel modo migliore”.







“Ci vuole sempre il giusto mix tra spensieratezza e agonismo. Non dobbiamo mai dimenticarci che la nostra base è l’umiltà, consapevoli che possiamo giocarcela con chiunque. Anche chi non sta giocando ci sta dando continuità in allenamento, la dimostrazione sono le partite che riusciamo a fare bene”.

