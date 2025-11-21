Padova, convocato Papu Gomez: torna dopo due anni di squalifica ​​

Il ritorno del Papu Gomez: il calciatore argentino è tornato convocabile dopo aver scontato due anni di squalifica per doping. Il Padova e il tecnico Matteo Andreoletti hanno inserito Gomez nella lista dei convocati per la partita contro il Venezia.

Gómez è risultato positivo a un controllo antidoping risalente a novembre 2022, quando giocava per il Siviglia: gli è stata comminata una squalifica di 2 anni, che lo ha escluso dall’attività professionistica fino ottobre 2025.

“Dovrò dargli minutaggio, ma non partirà dall’inizio”: queste le parole di Andreoletti su Gomez alla vigilia della partita tra Padova e Venezia.





