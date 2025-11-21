Palermo, i convocati di Inzaghi per l'Entella: ci sono Bani e Joronen. Out in tre ​​

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro la Virtus Entella, in programma sabato 22 novembre alle 15. Tra i presenti ci sono anche Bani e Joronen, le cui condizioni fisiche avevano destato qualche preoccupazione durante la sosta. Restano invece indisponibili Gyasi e Gomes (oltre lo squalificato Ranocchia) che puntano a rientrare nella prossima sfida contro la Carrarese.

I convocati

1 Gomis

3 Augello







5 Palumbo

8 Segre

9 Brunori

13 Bani

14 Vasic

15 Nicolosi

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

