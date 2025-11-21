Palermo, i convocati di Inzaghi per l’Entella: ci sono Bani e Joronen. Out in tre
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro la Virtus Entella, in programma sabato 22 novembre alle 15. Tra i presenti ci sono anche Bani e Joronen, le cui condizioni fisiche avevano destato qualche preoccupazione durante la sosta. Restano invece indisponibili Gyasi e Gomes (oltre lo squalificato Ranocchia) che puntano a rientrare nella prossima sfida contro la Carrarese.
I convocati
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
8 Segre
9 Brunori
13 Bani
14 Vasic
15 Nicolosi
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli