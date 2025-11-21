Palermo, attenzione su Johnsen: possibile idea per gennaio

Il Palermo avrebbe messo nel mirino Dennis Johnsen in vista del mercato di gennaio. Lo riporta Tuttomercatoweb, evidenziando come l’esterno norvegese stia trovando poco spazio alla Cremonese e possa quindi valutare una nuova destinazione.

Sul giocatore si registra anche l’interesse del Venezia, che vorrebbe riportarlo in laguna dopo l’esperienza con Paolo Vanoli in panchina. Il Palermo, però, lo segue da tempo: già con Corini il suo nome figurava nella lista degli obiettivi, e la situazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto nei prossimi due mesi.

In questa prima parte di stagione, con la maglia grigiorossa, Johnsen ha collezionato appena cinque presenze su undici partite, firmando un assist nella sconfitta interna contro la Juventus.







