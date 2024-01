De Laurentiis: “Il City ha 42 squadre, io devo vendere il Bari nel giro di tre anni”

“Al Manchester City è permesso di fare 42 squadre, a noi no“. Lo ha dichiarato Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta subita in Supercoppa. Il presidente del Napoli parla di ingiustizia rispetto alla holding proprietaria del Palermo per quel che concerne il possedere determinate proprietà.

“Ho anche il Bari, che però devo vendere nel giro di tre anni, che vada in A o meno – spiega -. Io farei una squadra negli Stati Uniti, in Arabia… Però, dato che penso che il calcio ve lo siate imposto come una vetrina per il mondo, e penso che dopo il 2030 non farà più parte dei vostri desideri, perché avrete fatto capire che siete una realtà che esiste, va benissimo così”.

“Io tornerò in Arabia a prescindere dal calcio, è un Paese che mi ha straordinariamente affascinato”, conclude il vulcanico patron.