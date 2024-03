De Rossi avrebbe fatto di tutto per lui | Ma ora la sua carriera è a rischio: stagione finita

Il tecnico dei giallorossi è disperato. Perde il suo campione e l’affare Champions si complica: tifosi in lacrime.

L’importante campionato che sta portando avanti Daniele De Rossi con la Roma è sicuramente da annoverare soprattutto per le future generazioni che ambiscono e sperano di poter diventare allenatori.

Il tecnico, subentrato ormai da pochi mesi al predecessore José Mourinho, sembra avere tutte le carte in regola per costruirsi un futuro straordinario, degno dei migliori allenatori in circolazione in Italia e non solo.

Inizialmente, quando gli fu affidato l’importante incarico di guidare la corazzata giallorossa, c’era un po’ di scetticismo intorno al suo nome. La sua unica esperienza alla guida tecnica di una squadra non è stata poi così performante; infatti, ai tempi della SPAL in Serie B, si è ritrovato ad essere esonerato ancor prima della fine del campionato.

Ora però sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere un tecnico arrembante e soprattutto preparato. È riuscito sin da subito nell’impresa di rinvigorire tutta la squadra dando fiducia, sprono e soprattutto allontanando i sensi di smarrimento.

Smalling rigenerato

Tra i molti giocatori che sono ritornati sul campo verde è giusto parlare del difensore inglese Chris Smalling che, sotto la guida tecnica di Mourinho, aveva giocato la sua ultima partita nello scorso mese di settembre.

Ora però il difensore è tornato pronto per supportare la retroguardia e dare il giusto supporto. Non è chiaro se durante la prossima sessione estiva di calciomercato possa partire o restare nella Capitale, ma una cosa è certa: tra le persone che hanno il merito di averlo fatto tornare in campo c’è anche il tecnico De Rossi.

Kristensen fermo per infortunio

Anche Paulo Dybala e Romelu Lukaku sembrano essere rigenerati dall’arrivo del nuovo tecnico, che sembra essere riuscito a tirare fuori il massimo da ognuno di loro per ottenere risultati importanti in campionato e in Europa. Si spera però che prossimamente entrambi gli attaccanti possano restare a Roma per costruire un futuro importante per la società. Semmai dovesse raggiungere la Champions League, anche Daniele De Rossi potrebbe tranquillamente considerare di costruire un domani insieme alla squadra capitolina.

Ora però i pensieri dell’allenatore sono tutti rivolti ad uno dei suoi giocatori. Stiamo parlando di Rasmus Kristensen che, a causa di un infortunio, mette a rischio il suo rientro in squadra ancor prima della fine del campionato. Secondo quanto riportato da laroma24.it, il calciatore dovrà stare fuori dai campi almeno per un mese.