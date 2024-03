De Rossi, che guaio | La vittoria non serve a nulla: stagione finita per il campione

Dopo l’ottima partenza in Europa e in Campionato, il tecnico è costretto a perdere il suo pupillo. La tifoseria è disperata.

Se dovessimo immaginare l’allenatore che al momento in Serie A può ritenersi maggiormente soddisfatto dell’andamento della propria squadra, vi è uno che supera per rendimento e risultati anche Simone Inzaghi alla guida dell’Inter.

Stiamo parlando di Daniele De Rossi che, a differenza del tecnico piacentino, è giunto come un vero outsider nelle vesti di traghettatore per sostituire José Mourinho alla guida dei giallorossi, poche settimane fa.

Quest’ultimo ha dimostrato di avere carattere, grinta e determinazione soprattutto nel guidare una squadra formata da diversi campioni e giovani emergenti. Nonostante Daniele non abbia alle spalle una grandissima esperienza da tecnico, ha dimostrato sin da subito di avere tutte le carte in regola per un futuro straordinario, ricco e soprattutto pregnante di grandi soddisfazioni.

Sono tanti i tifosi che sperano che il suo percorso a Roma possa continuare anche nella prossima stagione se dovesse riuscire nell’impresa di ottenere il quarto posto utile per giungere il prossimo anno in Champions League.

Il talento di Paulo

Qualora la società dovesse però mirare le attenzioni su un altro allenatore, sperano che De Rossi possa continuare ad allenare una squadra della massima categoria in Italia. Tra i calciatori chi maggiormente sta rendendo al massimo è l’argentino Paulo Dybala.

Quest’ultimo, in una delle ultime partite di campionato, è stato protagonista di una straordinaria tripletta che ha mandato letteralmente in tilt il Torino di Ivan Jurić. Le doti dell’ex centravanti della Juventus sono sempre state note a tutti, ma ciò che ha sempre frenato le squadre nel provare ad ingaggiarlo riguardava la sua condizione fisica.

Mitoma chiude la stagione

Anche all’inizio di questo campionato, infatti, sono state diverse le partite che ha dovuto saltare per una condizione spesso poco performante. Ad oggi, però, il suo status è tale da far pensare che possano esserci buoni propositi affinché possa concludere questa stagione nel migliore dei modi possibili. Se lui sta regalando gioie ai tifosi giallorossi, al suo allenatore Daniele De Rossi, c’è un altro giocatore che al momento sembra dover rinunciare al campo fino alla fine della stagione.

Stiamo parlando di Karou Mitoma del Brighton, squadra che la Roma dovrà affrontare in Europa League. La società inglese, stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, deve rinunciare al forte attaccante giapponese a seguito di un problema che lo terrà fuori fino alla fine di questa stagione calcistica come riportato da Roberto De Zerbi in conferenza stampa: “Ha un problema importante, penso che starà fuori 2 o 3 mesi, ma questo pone fine alla stagione per lui.”