Lo vuoi capire che non sei indispensabile? | Roma, sfuriata nello spogliatoio: accetta le condizioni o tribuna immediata

L’allenatore della Roma non fa sconti a nessuno. Il campione non è esente da decisioni drastiche: tifosi pienamente d’accordo.

Sin da quando è arrivato a Roma, Daniele De Rossi si è dimostrato subito un allenatore con le idee molto chiare. Si è ritrovato a subentrare all’allenatore portoghese José Mourinho che proprio nella Capitale era riuscito due anni fa a portare a casa il trofeo della Conference League.

L’ex centrocampista De Rossi, però, ha portato a casa, e continua a farlo, una serie di importanti risultati, soprattutto prestazioni confortanti, al punto da mettere in condizione diversi giocatori di dare un importante contributo in campionato e in coppa.

La filosofia di gioco di Daniele sembra essere vincente, grintosa e determinante, un po’ rispecchia il suo modo di essere quando calcava ancora i campi di calcio. Lui, infatti, ha avuto successo proprio con la Roma, fino a pochi anni fa.

La società dei Friedkin, infatti, sarebbe orientata a lasciargli l’incarico fino al termine della stagione ma, qualora dovesse riuscire a conquistare un posto in Champions League al termine del campionato, non è da escludere una sua ipotetica conferma anche per il futuro.

La grinta di De Rossi

Sebbene la Roma sia una società estremamente ambiziosa, non può non tenere conto che la qualità tecnica dimostrata dai giallorossi fino ad oggi potrebbe sposarsi a perfezione con quelli che sono gli obiettivi della società.

Riuscire ad avere in squadra giocatori del calibro di Romelu Lukaku e Paulo Dybala insieme a tanti giovani emergenti e giocatori straordinari come Lorenzo Pellegrini, non è per tutti. L’allenatore giallorosso, però, sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per saper gestire spogliatoi anche parecchio incombenti, dove oltre a grandi talenti ci sono anche nomi altisonanti.

Smalling a mezzo servizio

Fra questi, sarebbe il caso di parlare anche di un giocatore che con Mourinho ha messo piede in campo l’ultima volta nello scorso mese di settembre. Stiamo parlando del centrale inglese Chris Smalling che, ad oggi, stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, sembra non avere i 90 minuti nelle gambe e che quindi il suo impiego dovrà essere centellinato a seconda delle volontà del tecnico.

Non è assurdo pensare che nella prossima sessione estiva di calciomercato il forte difensore possa essere ceduto. Infatti, in tempi non sospetti, si erano palesate le sirene arabe che continuerebbero ad orbitare intorno al suo nome.