Da zavorra a futuro della Nazionale italiana | Gasperini che hai combinato? La cessione è dolorosa

Il tecnico dell’Atalanta profondamente rammaricato. Con lui il campo lo vedeva di striscio, ora vola con gli azzurri di Spalletti.

Nonostante sia uno degli allenatori più apprezzati in Serie A, Gian Piero Gasperini può aver commesso degli errori di valutazione negli ultimi anni. La sua Atalanta è comunque una delle squadre sempre più in forma del campionato ormai da diverso tempo.

Infatti, la squadra bergamasca orbita sempre nella zona Europa ed è per questo che i tifosi possono essere assolutamente soddisfatti di come il tecnico sia in grado di assemblare grandi giocatori e talenti emergenti.

Una delle grandi scommesse per ora vinte dall’allenatore è stato l’acquisto di Gianluca Scamacca. Quest’ultimo, infatti, dopo aver disputato una stagione importante con il Sassuolo due anni fa, nella scorsa annata si è ritrovato a vestire la maglia del West Ham United in Premier League.

La sua esperienza non è stata sicuramente molto confortante ed è per questo che tornando in Italia ha trovato il tecnico bergamasco pronto a dargli delle chances importanti per emergere al meglio.

Le intuizioni di Gasp

L’acquisto del bomber non ha fatto altro che aprire anche alla cessione di Luis Muriel che ha accettato l’offerta, nell’ultima parte della sessione invernale di calciomercato, dell’Orlando City. I punti di riferimento offensivi non orbitano soltanto intorno a Scamacca ma anche ad Ademola Lookman reduce dalla Coppa d’Africa e al trequartista olandese Teun Koopmeiners.

Proprio questi due sembrano essere degli ottimi terminali offensivi che stanno emergendo sempre di più grazie alle intenzioni vincenti di Gian Piero Gasperini. Non è escluso, però, che nella prossima sessione estiva di calciomercato uno dei due possa lasciare definitivamente Bergamo.

Zortea sempre più in forma

Anche la questione dei portieri è molto delicata. Infatti, ormai, Marco Carnesecchi sembra essere riuscito a estromettere Musso dal ruolo titolare di portiere sempre grazie alle intuizioni del tecnico. Proprio per il giovane estremo difensore, però, potrebbero esserci sirene bianconere pronte a portarlo a Torino dalla prossima estate. Un grande talento che però sembra non essere stato coltivato abbastanza proprio da Gasperini è quello di Nadir Zortea.

Quest’ultimo, infatti, si è messo in luce nelle ultime partite di campionato col Frosinone, precisamente contro la Juventus, in cui è stato in grado di fornire uno splendido assist per l’attaccante Cheddira. Le prestazioni importanti del terzino potrebbero anche far gola a Luciano Spalletti, che potrebbe provare a portarlo in Nazionale, avendo quindi un valido sostituto di Giovanni Di Lorenzo o Cristiano Biraghi, considerando la prospettiva di spaziare su entrambe le fasce.