Inzaghi l’ha fatto davvero: escluso un uomo fondamentale | Ecco perché lo tiene a casa

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi a Lecce si è lasciato andare a diversi cambi di formazione che hanno destato scalpore. Uno in particolare ha stupito tutti

L’Inter continua la sua marcia inarrestabile verso la conquista dello scudetto. Anche a Lecce la formazione di Simone Inzaghi non ha avuto nessun problema e ha archiviato la pratica in maniera piuttosto semplice. Il vantaggio sulle inseguitrici è sempre più rassicurante e adesso nel recupero contro l’Atalanta i nerazzurri sperano di dare la sterzata finale.

Qualora dovesse arrivare la vittoria contro la Dea la compagine milanese andrebbe a +12 sulla Juventus e di fatto metterebbe una seria ipoteca sul ventesimo titolo della sua storia. Per farsi trovare più pronti e carichi all’appuntamento con gli uomini di Gasperini in programma mercoledì 28 febbraio alle ore 20:45 l’allenatore interista si è lasciato ad un bel po’ di turnover al Via del Mare.

Non sono partiti dal 1′ diversi elementi importanti tra cui Thuram, Bastoni, Barella, Calhanoglu, Darmian e Pavard in modo tale che possano essere freschi per la prossima partita. Tra i cambi che ha fatto più scalpore c’è però quello in porta con Audero che ha preso il posto del titolare Sommer.

Di primo impatto poteva sembrare anche questa una scelta di gestione, ma in realtà non è così. D’altronde è davvero difficile che un estremo difensore che non ha mai saltato una partita venga estromesso dalla formazione ufficiale in una partita di campionato. Andiamo quindi a scoprire il motivo dell’esclusione.

Inter finalmente Audero: perché è stato escluso Sommer

Niente paura, non c’è nessuna frattura con l’allenatore o la società così come non ci sono in ballo questioni di mercato. Semplicemente Sommer è stato colpito da un attacco influenzale e ha dovuto cedere il posto. Ovviamente Audero è un secondo di lusso e non lo ha fatto rimpiangere affatto.

Tra le altre sensazioni a caldo infatti c’erano anche quelle relative allo scarso impiego dell’ex Sampdoria finora e ad un malcontento del giocatore che sperava di potersi ritagliare uno spazio più importante. D’altronde la società ha investito per assicurarsi le sue prestazioni, ma l’esperienza di Sommer gli ha di fatto precluso quasi ogni chance.

Audero e i possibili scenari futuri

Per questo non è così scontato che Audero il prossimo anno faccia ancora parte della rosa dell’Inter. Potrebbe infatti lasciare Milano o in prestito o per un’altra squadra importante che gli garantisca delle prospettive diverse. D’altronde a 27 anni è nel cuore della sua carriera e dopo tanta gavetta vuole finalmente affermarsi a grandi livelli.

La sua speranza è quella di poterlo fare all’Inter, ma se così non fosse potrebbe seriamente prendere in considerazioni ipotesi differenti. Con tre sole presenze in assoluto (una per competizione) la sua stagione di certo non può considerarsi esaltante. Ovviamente bisogna considerare anche il risultato di squadra e lo scudetto potrebbe mettere d’accordo un po’ tutti.