De Rossi ti saluto, andrò a Torino: il tecnico giallorosso perde il suo campione | Non poteva dire di no

Il tecnico della Roma non può sorridere nonostante i risultati positivi. Il suo bomber va via e lascia l’amaro in bocca tra i sostenitori.

In questi ultimi mesi di Serie A, ci si sarebbe aspettati che l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma avrebbe sortito un vero effetto Champions. L’ex centrocampista, infatti, è subentrato al collega portoghese José Mourinho che nelle ultime partite non è stato incisivo con i suoi ragazzi.

Da quando Daniele è tornato in Capitale, la squadra sembra decisamente rinata. Tutti si stanno mettendo al servizio dell’allenatore per dare il massimo e soprattutto per puntare fino alla fine all’obiettivo Europa che conta.

Non è un caso che i grandi risultati messi in cantiere dall’attuale tecnico giallorosso stiano facendo tentennare la società del Friedkin affinché il prossimo anno possano seriamente pensare di affidare la guida della squadra anche per il futuro proprio a De Rossi.

La tifoseria, sebbene inizialmente non fosse stata così entusiasta del suo nome, in seguito all’esperienza poco piacevole con la Spal in Serie B, ora sta invece evidenziando come la sua impronta abbia dato nuova vita anche a quei giocatori che sembravano essersi spenti con il vecchio allenatore.

Giocatori rinati

Tra i giocatori in forma ci sono sicuramente Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku. Il fantasista argentino sicuramente potrà concludere questa stagione calcistica come una delle migliori della sua carriera.

Tanti sono i gol e gli assist messi a segno fino ad ora. Come lui, anche Pellegrini sta dimostrando di avere la grinta giusta non solo per essere il leader del centrocampo ma anche per il suo futuro nella Nazionale italiana di Luciano Spalletti.

Lukaku pronto per la Juventus?

Inoltre, una menzione particolare va fatta al centravanti belga. Proprio Romelu Lukaku sembra proprio che dal prossimo anno possa dire addio ai colori giallorossi e giungere in una squadra che fino alla scorsa estate lo ha seguito. Stiamo parlando della Juventus che voleva creare un asse affinché Dušan Vlahović gli lasciasse libero il posto. Se gli obiettivi dovessero restare invariati, Giuntoli potrebbe seriamente portarlo a Torino per decretarlo il futuro bomber dei bianconeri per molti anni a venire.

Inoltre, la Roma potrebbe seriamente pensare di portare nella Capitale un calciatore degno di essere la prima punta di una squadra ambiziosa che con ogni probabilità disputerà la prossima edizione della Champions League.