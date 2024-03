‘Ma quale Lautaro, il più forte sono io’ | Inzaghi e Marotta friendzonati a vita: il bomber li snobba e vola dai rivali

Nonostante i nerazzurri siano in vetta in campionato, c’è chi li devia e conosce le proprie possibilità. Il Milan lo accoglie subito.

Una delle squadre che maggiormente sta dimostrando forza, determinazione e prestazioni eccezionali in questo campionato è sicuramente l’Inter di Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino può ritenersi assolutamente soddisfatto di come i suoi ragazzi stiano affrontando questa stagione calcistica, sia in Italia che nelle varie competizioni europee.

Il tecnico deve ringraziare anche i dirigenti Beppe Marotta e Piero Ausilio, giusto per nominarne due, per il grande lavoro fatto sia durante la sessione estiva di calciomercato che durante quella invernale.

Infatti, per sopperire alla partenza di Romelu Lukaku, che ha scelto di abbracciare la Roma grazie all’intenzione vincente di Tiago Pinto che lo ha portato dal Chelsea, Marotta ha piazzato un colpo a parametro zero da cineteca.

Stiamo parlando del francese Marcus Thuram, che, nonostante la poca fiducia che inizialmente circolava intorno al suo nome, ora sta emergendo tutta la sua grande predisposizione ad un livello eccellente.

Thuram, il bomber che non ti aspetti

Considerando la presenza in campo di giocatori come Lautaro Martinez e il turco Hakan Çalhanoğlu, il bomber francese ha dimostrato subito di poter contare su compagni di squadra in gamba, professionali ma soprattutto inclusivi.

Il bottino di gol e di assist messo a segno fino ad ora è davvero importante, ma il merito è anche e soprattutto di colui che al momento è in cima alla classifica dei capocannonieri. Stiamo parlando di Lautaro, che al momento sembra essere l’attaccante più forte della Serie A, ma sicuramente tra i primi cinque al mondo per rendimento e prestazioni.

Zirkzee pronto per il Milan?

I tifosi nerazzurri sperano vivamente che possa rinnovare il suo contratto e legarsi, è da confermare anche per il prossimo anno, all’Inter. Il Milan non resta a guardare. Infatti il presidente Gerry Cardinale ha tracciato una strada e un percorso ricco di soddisfazioni per il futuro. Pertanto, se per il prossimo anno il Milan vorrà riprendere in mano la Serie A e puntare a vincere lo Scudetto come avvenuto due anni fa, ha bisogno di un piccolo restyling.

Non è sicuro che Olivier Giroud possa restare a Milano ed è per questo che potrebbe approdare colui che al momento sembra essere l’unico bomber in grado di ostacolare per il futuro proprio la vena realizzativa di Lautaro Martínez. Stiamo parlando dell’olandese Joshua Zirkzee, che attualmente fa le fortune del Bologna di Thiago Motta.