Juventus, te lo portano via e tu non fai nulla | Smacco atroce dalla rivale: soffiato senza spendere un euro

La prossima sessione di mercato si preannuncia ancora più calda per la Juventus: il calciatore però è conteso anche dai rivali. Gli occhi di Giuntoli stanno monitorando tutto il mercato alla ricerca dei rinforzi adatti. Questo difensore sembra essere perfetto per la Juventus.

Il campionato della Juventus sembra aver preso una svolta decisamente negativa. Il testa a testa con l’Inter ha oramai decretato un vincitore da qualche giornata. La squadra nerazzurra si trova ora in volata verso uno scudetto più che meritato.

Arrivati a questo punto della stagione, sembra un’utopia per la Juventus ipotizzare di riacciuffare la squadra di Inzaghi considerando la distanza che separa le due compagini. Nonostante questo, la Juventus continua a operare guardando al futuro.

Le premesse sono decisamente positive. In questi anni di distruzione e rinascita la squadra di Torino ha saputo portare sulla scena tantissimi nuovi volti emergenti in grado di catturare l’attenzione. Per alcune posizioni in campo, però, il ragionamento da fare è leggermente differente.

La Next Gen, competendo in Serie C, rappresenta una fase intermedia fondamentale per tutti coloro che escono fuori dalle giovanili. Ma in alcuni momenti, la necessità di una squadra è quella di potersi affidare a calciatori di esperienza e personalità. Per questo motivo, Giuntoli sta puntando molto su un difensore per il prossimo mercato.

Nel mirino un difensore di esperienza

Il club bianconero è alla ricerca di un rinforzo per la sua retroguardia, che sia abile con il piede sinistro e che abbia già maturato esperienza a livelli elevati. Tra i nomi sul taccuino della Juventus c’è quello di Mario Hermoso, difensore centrale spagnolo nato nel 1995, che milita nell’Atletico Madrid e che ha esperienza in Champions League.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, e tutto lascia pensare che Hermoso possa salutare i colchoneros nella prossima sessione di mercato. Si tratterebbe di un buon acquisto, specialmente considerando il parametro zero dell’operazione.

Le insidie per arrivare al giocatore

Mario Hermoso è uno dei difensori più interessanti del panorama europeo. Il centrale spagnolo ha dimostrato di saper difendere con grinta e intelligenza, ma anche di avere una buona visione di gioco e una qualità nella costruzione.

Queste caratteristiche lo rendono appetibile per molti club, tra cui la Juventus, che lo segue da tempo. Tuttavia, i bianconeri non sono gli unici a puntare su Hermoso. Anche il Barcellona, infatti, ha messo gli occhi sul difensore, che potrebbe rientrare nei piani di ricostruzione della squadra blaugrana.