Derby Messina – Catania, niente trasferta per i residenti nella provincia di Catania

In vista della gara Messina – Catania, in programma domenica 16 marzo alle ore 19.30 allo stadio Franco Scoglio e valida per la 32a giornata del Girone C di Serie C, il Prefetto di Messina ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Catania.

La decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico e sicurezza, al fine di prevenire possibili tensioni o episodi di rischio prima, durante e dopo l’incontro. La rivalità tra le due tifoserie e il contesto della gara hanno spinto le autorità a questa misura restrittiva.

Sul piano sportivo, il Messina sta vivendo un momento difficile. Dopo la penalizzazione di 4 punti in classifica, la squadra ha subito la terza sconfitta consecutiva, cadendo contro l’Avellino. I giallorossi occupano attualmente la terzultima posizione con 15 punti.





Prima di questa sfida, però, il Messina sarà impegnato nel turno infrasettimanale contro la Cavese, mentre il Catania non scenderà in campo a causa del rinvio della gara con la Turris, ormai prossima all’esclusione.

