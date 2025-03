Palermo, il Ribolla chiude al pubblico dopo la rissa: scatta la diffida del Questore

Lo stadio “Louis Ribolla” di Palermo chiude le porte al pubblico. Il Questore di Palermo ha emesso un provvedimento di diffida nei confronti del gestore dell’impianto sportivo e del presidente della società dilettantistica Regina Mundi, vietando l’ingresso degli spettatori per qualsiasi evento. La decisione è stata presa dopo i gravi episodi di violenza verificatisi il 9 marzo, durante la partita di Promozione Girone A, Regina Mundi – Montelepre, che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri.

Scontri tra tifosi e aggressione a un giocatore

Secondo le ricostruzioni, gli scontri tra le due tifoserie sono scoppiati prima e durante la partita, coinvolgendo anche alcuni calciatori. Ad avere la peggio è stato un giocatore ospite, che ha riportato diverse contusioni. Non solo: il direttore di gara sarebbe stato anche minacciato, alimentando un clima di tensione inaccettabile per un evento sportivo.

Stop al pubblico per sicurezza

A seguito degli accertamenti amministrativi, è stato deciso di vietare l’accesso al pubblico per tutti gli eventi sportivi e di intrattenimento organizzati nello stadio “Louis Ribolla”. L’obiettivo è garantire la sicurezza e prevenire nuovi episodi di violenza. Il presidente della Regina Mundi è stato diffidato e dovrà avvisare la tifoseria di non recarsi più all’impianto per assistere agli incontri.





Possibile Daspo per i responsabili

La Digos sta esaminando i filmati della rissa per identificare i responsabili e valutare l’applicazione di misure restrittive, tra cui il Daspo, che vieterebbe ai soggetti coinvolti l’accesso agli impianti sportivi. Il messaggio è chiaro: la violenza non sarà tollerata e chi ha partecipato agli scontri rischia conseguenze pesanti.

