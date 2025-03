Palermo – Cremonese, arbitra Collu: un precedente in stagione con i rosa

È Giuseppe Collu della sezione di Cagliari l’arbitro scelto per Palermo – Cremonese, gara valida per la 30a giornata di Serie B, in programma venerdì 14 marzo alle 20.30. C’è un precedente in stagione con i rosanero.

Collu ha arbitrato la gara di Coppa Italia tra Napoli e Palermo, gara persa dai rosa per 5 – 0. Gli altri precedenti sono tutti positivi: il ‘fischietto’ sardo ha diretto Palermo – Pisa nella scorsa stagione, finita 3 – 2, poi bisogna tornare indietro alla Serie C con Palermo – Juve Stabia 3 – 1 e Palermo – Monopoli di Coppa Italia Serie C, terminata 2 – 1.

In questa stagione, Collu conta sette presenze in Serie B, quattro in A e due in Coppa Italia. Capaldo e Ricci sono gli assistenti, mentre il quarto uomo è Iannello. Al Var c’è Nasca, l’Avar è Marcenaro.





La designazione completa

PALERMO – CREMONESE Venerdì 14/03 h. 20.30

COLLU

CAPALDO – RICCI

IV: IANNELLO

VAR: NASCA

AVAR: MARCENARO

